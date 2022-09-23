София, 23 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В результате запланированных на 2 октября текущего года парламентских выборов в Болгарии шанс на присутствие в высшем законодательном органе страны получат восемь крупнейших партий и движений. Об этом 23 сентября со ссылкой на данные болгарского статистического агентства ESTAT сообщает Болгарское национальное радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно проведенным ESTAT опросам общественного мнения, большинство местных жителей намерены проголосовать за коалицию ГЕРБ — СДС (26%), партии «Продолжаем перемены» (16,8%), ДПС и «Возрождение» (по 10%).

Кроме того, потенциальные избиратели объявили о своих симпатиях к Болгарской социалистической партии (9,3%), движению «Демократическая Болгария» (6,8%), а также политическим объединениям «Болгарский подъем» и «Есть такой народ» (по 4%).

Соответствующее социологическое исследование проводилось с 10 по 17 сентября нынешнего года. Всего было опрошено 1005 граждан Болгарии в возрасте от 18 до 80 лет, представляющих различные слои и категории населения.