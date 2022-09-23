Владивосток, , 11:38 — REGNUM Во Владивостоке на центральной площади 23 сентября состоялась акция в поддержку референдумов по воссоединению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Митинг во Владивостоке Правительство Приморского края

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Поддержать историческое событие пришли тысячи горожан. Сотни горожан пришли с плакатами и флагами и выразили поддержку. Горожане скандировали: «Донецк и Луганск, возвращайтесь к нам!».

Поддержал акцию и председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

«Уверен, что после референдума эти народы войдут в состав Российской Федерации так же, как в 2014 году «в нашу гавань» вернулся Крым. Мы поддержим президента Владимира Путина в его решимости обеспечить суверенитет, независимость, свободу и территориальную целостность нашей страны. У Запада под руководством США не получится разрушить Россию, потому что мы единый, многонациональный народ. Мы вместе с народами Донбасса, Херсона и Запорожья!» — сказал спикер ЗС ПК со сцены.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов, выступая 23 сентября на митинге «Своих не бросаем!», сказал, что будут ещё и другие референдумы по воссоединению территорий б. УССР с Россией.