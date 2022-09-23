Вашингтон, , 11:39 — REGNUM США должны отказать бывшей УССР в любых попытках стать частью НАТО или иных, схожих с Североатлантическим альянсом, объединений, пишет советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 22 сентября на портале 19fortyfive.

Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу Yeeno

Бендоу отметил, что власти бывшей УССР выступают с различными инициативами по включению управляемой ими территории в тот или иной военный альянс Запада. Тем не менее американский аналитик обратил внимание на то, что если страны Запада не захотели включать бывшую УССР в свои союзы до начала специальной военной операции, после ее начала никто из них напрямую в конфликт от лица Киева не вмешался.

Такое развитие событий высветило постоянную нечестность Запада по отношению к бывшей УССР, особенно после того, как безрассудная и нечестная политика Запада по отношению к России способствовала возникновению конфликта.

«Почему альянс не вмешался напрямую? Потому что его члены признали, что война с Россией из-за Киева не в их интересах», — подчеркнул Бендоу, указав, что для Запада выгоднее помогать Киеву воевать с Россией до последнего жителя УССР.

«США и европейцы получают все, что хотят, и даже больше — сохраняя Киев как квази-союзника и ослабляя Москву как потенциального противника, — не теряя при этом ни одного солдата или мирного жителя», — отметил он.

По словам аналитика, сейчас очень важно не влезать в этот конфликт, поскольку на фоне недавних успехов ВСУ в Харьковской области руководство бывшей УССР уже стало говорить о захвате Крыма. Ответом России стала частичная мобилизация, сопровождаемая угрозами применения «всех имеющихся средств» для своей защиты. Ни одна страна-член НАТО не захочет принимать в этом участие, когда каждая сторона конфликта поднимает ставки.

«Это вдвойне важно для американского народа. Хотя в Вашингтоне полно разного рода вояк, всегда готовых отправить других людей сражаться и умирать, американский народ не поддерживает добавление [бывшей УССР] в длинный список оборонных иждивенцев Америки, чья главная роль заключается в том, чтобы согласиться на том, чтобы их защищали. Даже сейчас, когда европейцы говорят о том, чтобы делать больше, администрация Байдена направляет в Европу подкрепления из США, упрощая ситуацию на других членов, которые тоже должны были бы действовать», — указал он, заявив, что после завершения конфликта в бывшей УССР европейские члены НАТО, скорее всего, вернутся к своим обычным делам, фактически передав свою защиту Вашингтону.

«Это еще одна причина, по которой США отвергают предложения о присоединении [бывшей УССР] к НАТО или его аналогу в будущем. Американцы не хотят присоединяться к кровопролитию Москвы и Киева. Они даже сомневаются в нынешнем уровне военной помощи США, полагая, что она не должна превышать помощь, предоставляемую европейцами, которые ставят на карту гораздо больше, но так мало делают для своей защиты. Вашингтону следует, наконец, начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — добавил аналитик.

Читайте также: США ведут с Россией среднюю войну в серой зоне на грани ядерной — Кургинян