Петрозаводск, , 11:43 — REGNUM В Карелии запустили круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщил 23 сентября глава республики Артур Парфенчков.

Горячая линия МЧС Mchs.gov.ru

По его словам, операторы готовы ответить на вопросы жителей, возникающие в связи с указом президента о частичной мобилизации.

«Для этого необходимо набрать единый номер 122, добавочный — 1», — указал глава региона, попросив не доверять фейкам и слухам и ориентироваться на официальные источники.

Ранее Министерство обороны РФ разъяснило, что в рамках частичной мобилизации первыми будут призваны граждане, которые имеют востребованные военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители и другие. При этом как таковой очерёдности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдаётся имеющим подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта.

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