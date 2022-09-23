Петрозаводск, 23 сентября 2022, 11:43 — REGNUM В Карелии запустили круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщил 23 сентября глава республики Артур Парфенчков.

Горячая линия МЧС
Горячая линия МЧС
Mchs.gov.ru

По его словам, операторы готовы ответить на вопросы жителей, возникающие в связи с указом президента о частичной мобилизации.

«Для этого необходимо набрать единый номер 122, добавочный — 1», — указал глава региона, попросив не доверять фейкам и слухам и ориентироваться на официальные источники.

Ранее Министерство обороны РФ разъяснило, что в рамках частичной мобилизации первыми будут призваны граждане, которые имеют востребованные военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители и другие. При этом как таковой очерёдности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдаётся имеющим подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта.

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