Москва, 23 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В аэропортах России увеличилась загрузка международных авиарейсов, особенно по безвизовым направлениям. Но авиакомпании не вводили ограничений на продажу авиабилетов, сообщили 23 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Alan Wilson Самолёты

В частности, в «Аэрофлоте» завили, что компания не вводит ограничений на продажу авиабилетов по России и за рубеж. Граждане, получившие повестки о мобилизации, полные возвраты по билетам, предоставив соответствующие документы.

На горячей линии авиакомпании S7 пояснили, что никаких решений на этот счет пока не принято. По данным АТОР, другие российские авиакомпании обещают разбираться с каждым конкретным пассажиром «по факту». Такой же позиции придерживаются зарубежные авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в связи с частичной мобилизацией часть регионов ограничила выезд для военнообязанных граждан.

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