Оттава, 23 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон признался, что потратил целый год, чтобы написать сценарий для сиквела «Аватара», но в итоге принял решение отказаться от него. Об этом пишет портал Screen Rant.

Listotop.com Джеймс Кэмерон

«Аватар» работает на другом уровне, подсознательном. Я написал целый сценарий для продолжения, прочитал его и понял, что он не дошел до подобного уровня. Начал сначала», — заявил Кэмерон. Постановщик также отметил, что долгое время анализировал успех «Аватара», поэтому старался сделать сиквел максимально приближенным к первой части, но ориентированным на современный кинематограф.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джеймс Кэмерон пообещал «непредсказуемый» сюжет в сиквеле «Аватара». По словам режиссёра, предстоящая картина будет существенно отличаться от первой части и сумеет удивить поклонников франшизы.