Москва, 23 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Госдуме призвали правительство России не обманываться и повысить размер пособия по безработице в 2023 году, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Проектом постановления правительства России предлагается в 2023 году сохранить размер пособий по безработице на прежнем уровне. Минимальное составит 1500 рублей, максимальное — 12 792 рубля.

«Правительство не планирует даже индексации по инфляции, хотя по безработным гражданам рост цен бьет еще сильнее! Предложение кабмина, очевидно, «вдохновлено» низкими цифрами официальной безработицы. Не надо обманываться!» — заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его мнению, эти цифры «утешают» чиновников, но не граждан.

«Низкий уровень регистрируемой безработицы связан с низким же уровнем господдержки. Люди не хотят вставать на учет ради мизерных выплат. Правительство предлагает закрепить несправедливую ситуацию, в которой даже максимальное пособие по безработице не дотягивает до прожиточного минимума и МРОТ», — указал парламентарий.

После индексации на 10% с 1 июня прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 15 172 рубля, МРОТ — 15 279 рублей.

СРЗП намерена настаивать на повышении выплат, в том числе в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы, тем более что в правительстве прогнозируют рост безработицы к началу 2023 года, добавил Миронов.

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