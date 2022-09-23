Железноводск, Ставропольский край, 23 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В городе Железноводске сегодня, 23 сентября, будет похоронен актер и режиссер Сергей Пускепалис, погибший в автоаварии. Гражданская панихида проходит с 10:00 до 12:00 в городском Дворце культуры. Церемония прощания идет в открытом режиме, сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин.

Сергей Пускепалис на сцене Волковского

Он также проинформировал, что на период проведения траурных мероприятий до 14:00 в городе временно ограничено движение транспортных средств по улице Чайковского — от улицы Ленина до пересечения с улицей Семашко, а также по улице Семашко — от пересечения с улицей Чайковского до пересечения с улицей Лермонтова. Кроме того, будет закрыта для движения транспорта автодорога в сторону кладбища.

Как сообщалось ранее, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, когда перегонял бронеавтомобиль для участников спецоперации. Его похоронят в городе Железноводске, где прошло его детство и где у актера имелся свой дом.