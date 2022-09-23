Сеул, 23 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В администрация президента Южной Кореи опровергли слухи о том, что южнокорейский лидер Юн Сок Ёль использовал нецензурное высказывание в адрес президента США и американских политиков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего секретаря президента по связям с общественностью Ким Ын Хе.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление она сделала 22 сентября в ходе брифинга.

Ранее в сети появилось видео, на котором Юн Сок Ёль, покидая конференцию по пополнению Глобального фонда и разговаривая со своими помощниками, употребил нецензурное высказывание.

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Ким Ын Хе подчеркнула, что недавний скандальный комментарий касался обещания главы Южной Кореи передать $100 млн Глобальному фонду, сделанном во время выступления на мероприятие по сбору средств организации. Она также акцентировала внимание на том, что президенту будет стыдно перед американским лидером Джо Байденом, если оппозиционная партия в Национальном собрании (парламенте) Южной Кореи не одобрит финансирование.