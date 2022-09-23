Москва, 23 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. АО «Небанковская кредитная организация «Национальный расчётный депозитарий» и компания Euroclear Bank SA/NV из Бельгии стали соответчиками по крупному иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Исковое заявление арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд 22 сентября 2022 года. Сумма исковых требований — 6 462 182 681 рубль. Прочие детали пока не сообщались.

В марте 2022 года небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» сообщила, что по информации от Euroclear Bank S. A./N. V. «были заблокированы расчёты по ценным бумагам». В приложении к сообщению четыре строчки с наименованием облигаций иностранного эмитента.