Рамалла , 23 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Власти Палестины осудили заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о возможности переноса британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом 23 сентября сообщает информационное агентство Quds.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

По данным журналистов, посол Палестины в Лондоне Хусам Зомлот официально предупредил британское правительство, что любое решение о переводе посольства Соединенного Королевства из Тель-Авива в Иерусалим нарушит нормы международного права.

«Крайне прискорбно, что премьер-министр Трасс в своем первом выступлении в Организации Объединенных Наций заявила о возможности нарушения международного права, пообещав «пересмотреть местонахождение посольства Великобритании в Израиле», — заявил Хусам Зомлот.

Ранее Лиз Трасс встретилась со своим израильским коллегой Яиром Лапидом и заявила о том, что Лондон «позитивно изучает» вопрос переноса посольства в Израиле.