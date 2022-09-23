Якутск, 23 сентября 2022, 11:41 — REGNUM В трёх городах Якутии — Якутске, Нерюнгри и Мирном — открыты избирательные участки для эвакуированных жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они смогут принять участие в референдумах, сообщил 23 сентября руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов.
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По словам Георгия Михайлова, проведение референдума поддержало большинство жителей Якутии, «потому что все прекрасно понимают, под каким гнетом жило население последние восемь лет».
Как сообщало ИА REGNUM, эвакуировавшиеся в Еврейскую автономную область жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей также смогут проголосовать на референдумах в столице ЕАО Биробиджане. Голосование продлится с 23 по 27 сентября.