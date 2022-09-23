Якутск, 23 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В трёх городах Якутии — Якутске, Нерюнгри и Мирном — открыты избирательные участки для эвакуированных жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они смогут принять участие в референдумах, сообщил 23 сентября руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов.

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«Сегодня начинается референдум наших братских республик. Якутия, как и другие регионы России, принимала беженцев. Мы оказываем содействие в организации голосования», — отметил он.

По словам Георгия Михайлова, проведение референдума поддержало большинство жителей Якутии, «потому что все прекрасно понимают, под каким гнетом жило население последние восемь лет».

«Такие решения принимаются, чтобы наши дети и будущее поколение могли жить под мирным небом», — уверен глава администрации и правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуировавшиеся в Еврейскую автономную область жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей также смогут проголосовать на референдумах в столице ЕАО Биробиджане. Голосование продлится с 23 по 27 сентября.