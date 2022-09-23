Минск, 23 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Сообщения о том, что в Белоруссии планируется объявить мобилизации по примеру недавно объявленной в России частичной мобилизации, не соответствуют действительности. Об этом 23 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами во время посещения мемориального комплекса в Хатыни, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Не будет никакой мобилизации. Это враньё», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что оппоненты Белоруссии пытаются в данный момент «за что-то уцепиться» и делают попытки «перекинуть мостик» на тему того, что в республике якобы возможна мобилизация по примеру России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двустороннее сотрудничество и ситуацию на Балканах обсудили главы МИД Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке.