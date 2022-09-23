Астана, 23 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Обмен опытом при возврате преступных активов, а также обсуждение передовых практик и проблем стали основной темой обсуждения в ходе встречи участников 20-го заседания генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом 23 сентября сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

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«Было отмечено, что транснациональная экономическая преступность является не только посягательством на безопасность, но и глобальной угрозой, подрывающей стабильность, прозрачность и эффективность финансовых систем», — указано в сообщении.

Согласно данным международных экспертов, ежегодная разница в торговом обороте государств — членов ШОС с другими странами составляет порядка $675 млрд. Не исключено, что часть этих денежных потоков идёт на криминальные цели, в том числе на финансирование терроризма и экстремизма, отметили участники встречи.

В этом контексте своим опытом репатриации преступных капиталов поделился генпрокурор Казахстана Берик Асылов. В частности, он проинформировал коллег о деятельности возглавляемой им межведомственной комиссии по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов, которая образована указом президента Казахстана. Асылов добавил, что преступность ежегодно наносит непоправимый ущерб экономикам стран ШОС.

Добавим, что в заседании приняли участие генеральные прокуроры Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также в онлайн-формате — представители надзорных ведомств Китая, Индии и Пакистана.

По итогам мероприятия руководители генеральных прокуратур стран ШОС подписали протокол заседания, определяющий приоритетные задачи по дальнейшему взаимодействию и обмену передовым опытом в возврате похищенных активов.