Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Из-за проведения работ по реконструкции станцию метрополитена «Чернышевская» на первой линии Петербургского метрополитена закроют 25 октября 2022 года, а откроют в мае 2024 года. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро «Чернышевская»

Вестибюль станции будет закрыт на вход и выход. В рамках реконструкции установят четыре новых эскалатора вместо трёх действующих. Это позволит увеличить пропускную способность «Чернышевской» — одной из наиболее загруженных станций в центре Петербурга

Также специалисты восстановят фасады с сохранением лицевого витража и заменят входные двери в вестибюль. Станция откроется после ремонта в мае 2024 года.

Отметим, что ранее такие же работы по замене эскалаторов провели на станции метро «Технологический институт».