Балаково, Саратовская область, 23 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Жительница города Балакова Саратовской области заявила о причинении ей телесных повреждений и убийстве ее собак сотрудником полиции. По данному факту организована проверка, сообщает 23 сентября региональная прокуратура.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Надзорным ведомством обращение изучено и изъято. Для проведения процессуальной проверки заявление женщины передано в следственное управление СКР по Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту возможных противоправных действий со стороны сотрудников полиции Саратовской области ведется проверка. Соответствующая жалоба появилась в интернете от женщины, которая заявила о гибели брата после задержания.

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