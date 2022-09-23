Луганск, , 11:43 — REGNUM Страны Запада сами решат, признавать ли им итоги референдума о воссоединении Луганской Народной Республики с Россией. Для республики голосование — восстановление исторической справедливости, заявил председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко 23 сентября журналистам.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Ещё до начала референдумов в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей западные политики заявили, как сообщало ИА REGNUM, что не будут признавать их итоги. В Евросоюзе пригрозили введением новых санкций, персональных и секторальных, в отношении России и тех, кто вовлечён в организацию референдумов.

«Сегодня волнительный момент… Санкции, признать — не признать — это дело Запада, мы всё-таки победим, потому что мы — русские люди», — подчеркнул Мирошниченко.

Референдум — восстановление исторической справедливости, отправная точка для ЛНР от настоящего к будущему.

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