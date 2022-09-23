Москва, 23 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Посол Донецкой Народной Республики (ДНР) в России Ольга Макеева проголосовала в Москве на референдуме по воссоединению с Россией.

Smdnr.ru Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР)

«Это совершенно нерядовое событие для граждан Донецкой Народной Республики. Я бы присвоила ему целый ряд эпитетов — долгожданный, выстраданный», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проживают порядка 300 тыс. граждан Луганской Народной Республики, которые могут принять участие в референдуме по вопросу о воссоединении ЛНР с РФ на российской территории.

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