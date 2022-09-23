Воронеж, 23 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Жители республик Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР на референдумах определяют не только свою судьбу, но и судьбу России. Об этом написал 23 сентября в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

«В эти дни свершается важное историческое событие — жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей выскажут своё мнение о том, в какой стране они хотят жить дальше. Это значит, что они определяют сейчас не только свою судьбу, но и судьбу России. Мы видим, что люди устали от притеснений, несправедливости и опасностей, которым они подвергались многие годы. Они крайне нуждаются в нашей защите», — написал глава региона.

Гусев высказал надежду на скорое воссоединение Донбасса, Запорожья и Херсонщины с Россией.

«Добро пожаловать в Россию, друзья!» — обратился воронежский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходят в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Голосование организовано также на территории российских регионах, где находятся временные переселенцы, в том числе в Воронежской области.