Гатчина, Ленинградская область, 23 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали молодого приверженца фашистских идей и националистических вооружённых формирований бывшей УССР, который скрывался от исполнения наказания, сообщил 23 сентябри ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

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20-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске, как скрывшегося от исполнения наказания в течение месяца, задержали в Гатчине.

«В настоящий момент мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания», — добавил собеседник агентства.

Отметим, что ранее молодой человек пять раз привлекался к уголовной ответственности.