Лондон, 23 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Британский фунт стерлингов углубил свое падение относительно доллара США и опустился ниже отметки в $1,12 — это самая низкая точка, до которой опустилась валюта с 1985 года, в то время как экономика страны движется в сторону рецессии, а правительство готовит мини-бюджет, в котором обещает ряд налоговых сокращений. Об этом сообщает Financial Times.

Британские фунты

Падение на 0,75%, произошедшее в пятницу 23 сентября, довело общее снижение фунта за год до 17%. Вслед за фунтом на утренних торгах снизился и евро 0,6% по отношению к доллару.

В значительной степени это объясняется укреплением доллара, который достиг самого высокого уровня с середины 2002 года, чему способствовали опасения по поводу спада мировой экономики и агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Экономика Великобритании демонстрирует ослабление в последние недели, и Банк Англии полагает, что она сокращалась в течение двух кварталов подряд, что технически означает рецессию.