Амман, 23 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Комитет по банковским операциям Центрального банка Иордании повысил процентную ставку по всем инструментам денежно-кредитной политики на 75 базисных пунктов (0,75%), начиная с воскресенья, 25 сентября. Об этом сообщает Jordan-24 со ссылкой на заявление ЦБ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Иордании

По последним данным, решение было принято после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки в диапазоне от 3% до 3,25%.

В заявлении банка говорится, что это решение соответствует цели правительства по поддержанию денежно-кредитной стабильности в Королевстве, в дополнение к полной приверженности банка сохранению привлекательности иорданского динара в качестве сберегательной валюты.

Кроме того, Комитет по банковским операциям решил установить льготные процентных ставки для программы Центрального банка по рефинансированию жизненно важных секторов экономики, насчитывающей 10 секторов, на сумму 1,3 миллиарда динаров (1$ = 0.71 динара).