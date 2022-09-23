Новосибирск, 23 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Сложно представить, как ожидали начавшегося референдума жители освобождённого Донбасса. Такое мнение 23 сентября высказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Александр Куликов ИА REGNUM Митинг в поддержку референдума. 2014

«Абсолютно уверен, что по его результатам большинство жителей этих территорий проголосуют за воссоединение с Россией. Они 8 лет терпели преследование, националистических организаций, терпят сегодняшние запугивания и теракты, — сказал Травников на митинге-концерте в поддержку президента России и референдума в Новосибирске. — Не так давно я побывал в подшефном Беловодском районе Луганской Народной Республики и в Мариуполе Донецкой Народной Республики. И ещё раз убедился: люди, которые там живут, уже давно сердцем с Россией. Мы должны, просто обязаны, помочь им наладить нормальную полноценную жизнь».

Он подчеркнул, что «мы не можем забыть этих людей, предать их, оставить на растерзание нацистского режима».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 23 сентября открылись четыре участка для проведения референдумов по воссоединению с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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