Мы не можем предать этих людей — новосибирский губернатор о референдумах
Новосибирск, 23 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Сложно представить, как ожидали начавшегося референдума жители освобождённого Донбасса. Такое мнение 23 сентября высказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Абсолютно уверен, что по его результатам большинство жителей этих территорий проголосуют за воссоединение с Россией. Они 8 лет терпели преследование, националистических организаций, терпят сегодняшние запугивания и теракты, — сказал Травников на митинге-концерте в поддержку президента России и референдума в Новосибирске. — Не так давно я побывал в подшефном Беловодском районе Луганской Народной Республики и в Мариуполе Донецкой Народной Республики. И ещё раз убедился: люди, которые там живут, уже давно сердцем с Россией. Мы должны, просто обязаны, помочь им наладить нормальную полноценную жизнь».
Он подчеркнул, что «мы не можем забыть этих людей, предать их, оставить на растерзание нацистского режима».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 23 сентября открылись четыре участка для проведения референдумов по воссоединению с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Читайте также: В Новосибирске открыли участки для голосования по референдумам