Чебоксары, 23 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сентябрь-2022 в Чебоксарах стал самым дождливым. Ближайшие дни в республике будет тепло, похолодание прогнозируется с 26 сентября. Ещё сильнее может подморозить в начале октября, а затем ожидается золотая осень. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Камышовые заросли у здания Дома правительства Чувашии

По его словам, республика находится в тёплой воздушной массе, поэтому 24 сентября ожидается до +20 градусов тепла, но при этом прогнозируются локальные кратковременные дожди при усилении ветра до 13 метров в секунду.

25 сентября ожидается сухая погода. Рабочая неделя 26 сентября начнётся с похолодания (в среднем будет +8…+13 градусов днём), временами будут идти дожди. Потепление до +12…+17 градусов прогнозируется 28 сентября.

По предварительным расчётам, октябрь может начаться с резкого похолодания из-за северного антициклона и ночных заморозков до — 5 градусов мороза. Владимир Михайлов полагает, что потом начнётся золотая осень.

По словам синоптика-любителя, сентябрь в Чебоксарах стал самым дождливым за последние шесть лет: объём выпавших осадков превысил втрое климатическую норму.