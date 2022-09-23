Самара, 23 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Концерт «Своих не бросаем» в поддержку жителей освобожденных территорий б. УССР состоится в Самаре. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба администрации Оренбурга Митинг

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Сообщается, что патриотическое мероприятие будет проходить 23 сентября в городе Самаре на площади Славы с 15:00 до 16:30 часов.

Жители и гости Самары выразят солидарность в знак проведения с 23 по 27 сентября референдумов на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей о присоединении к Российской Федерации.

«Самарцы соберутся вместе для того, чтобы выразить единение, продемонстрировать сплочённость, уверенность в своей стране и президенте, гордость за российских военных, радость за «возвращение домой» жителей регионов, в которых пройдут референдумы. Только сплочённость народа позволяла российскому государству выстоять в самые сложные времена, так и сегодня — только единство поможет нашей стране сохраниться и двигаться вперёд», — сообщает пресс-служба.

На площади Славы организуют интерактивные площадки, не которых можно будет записать видео в поддержку российских воинов, волонтёров и жителей Донбасса, также будут работать площадки для сбора гуманитарной помощи.