Москва, 23 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов подал заявление о самомобилизации, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса АНО «Россия — страна возможностей» Станислав Наумов

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Наумов был избран в составе федерального списка кандидатов, он является зампредом комитета Госдумы по экономполитике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Донбассе с момента начала спецоперации находятся депутаты Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

Решение принять участие в специальной военной операции приняли глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин («Единая Россия»), зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия»), зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол («Единая Россия»), зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).