Вашингтон, 23 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Ирландская и американская актриса Сирша Ронан («Леди Бёрд») исполнит главную роль в новом фильме «Блицкриг» Стива Маккуина («12 лет рабства»). Об этом сообщает издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Сирша Ронан

Предстоящая лента расскажет о группе жителей Лондона (Великобритания), которая пытается выжить в период воздушных бомбардировок британской столицы с 1940 по 1941 год. Ожидается, что съёмки проекта начнутся до конца 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Италии завершились съёмки второго сезона сериала «Белый лотос». Главные роли в новых эпизодах исполнят Дженнифер Кулидж и Джон Грайз, Обри Плаза, Уилл Шарп и Ф. Мюррэй Абрахам.