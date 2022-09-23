Сан-Хосе, США, , 11:20 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» не поедет в Чехию, если российских игроков команды не пустят в страну. Об этом 23 сентября заявил генеральный менеджер клуба Майк Грир.

Символ «Сан-Хосе Шаркс» (сс) Elliot

«Либо мы поедем все, либо не поедет никто. Я уверен, что мы — команда», — приводит слова Грира портал San Jose Hockey Now.

Он добавил, что российские хоккеисты не должны быть отстранены от участия в вынесенных матчах регулярного чемпионата НХЛ в Праге. В противном случае команда откажется от поездки в Чехию.

7 и 8 октября «Сан-Хосе» и «Нэшвилл Предаторз» проведут два матча друг против друга в Праге на старте регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, в составе «Сан-Хосе» выступают российские нападающие Александр Барабанов и Евгений Свечников. За «Нэшвилл» играет форвард Яков Тренин.