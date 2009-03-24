Казань, 23 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. На обеспечение финансовой устойчивости финансовых институтов, в числе которых «Газпромбанк» и «Дом. РФ», в 2022 году были направлены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Потом наша другая любимая триада — это ФНБ, ГЧП и проектное финансирование. По ФНБ мы фактически открыли финансирование вместе с Минфином в этом году, 535 млрд. вообще пошло на обеспечение финансовой устойчивости институтов, в том числе двух банков «Дом. РФ» и «Газпромбанк» 100 млрд. и 400 млрд. пойдет в этом году на инфраструктурные проекты», — сказал Торосов.

Напомним, ранее в пресс-службе Минфина РФ заявил, что объем средств ФНБ по состоянию на 1 сентября составил 11 трлн 869,9 млрд. рублей, или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

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