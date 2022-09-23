Якутск, 23 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В девяти районах Якутии прокуратура обнаружила аварийные школы во время проверки условий, в которых обучаются дети. Школьники вынуждены посещать аварийные здания в Нерюнгри, Амгинском, Абыйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Хангаласском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

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Только в Верхневилюйском районе выявлено пять таких школ. Администрации муниципалитета поручено в кратчайший срок создать подходящие условия для обучения детей, на сторону прокуратуры встал суд.

«В Вилюйском районе по постановлению прокурора руководитель строительной организации, обеспечивающий строительство нового здания школы из числа аварийных оштрафован на сумму около 1 млн рублей за неисполнение обязательств, установленных контрактом», — также отметили в надзорном ведомстве.

Ещё в 46 школах допускались нарушения санитарно-эпилемиологического законодательства, в 72 — требования противопожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2021 год в Якутии необходимо было построить 59 новых школ на замену аварийным и отремонтировать более 60% зданий.