Омск, 23 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На вопросы жителей Омской области о частичной мобилизации отвечает служба-122. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Уточняется, что на базе службы-122 организована работа горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Она работает круглосуточно и без перерывов.

За сутки консультации получили более 200 жителей региона — граждан и представителей организаций. Омичи спрашивают о порядке проведения частичной мобилизации, как вести себя индивидуальным предпринимателям при получении повестки и так далее.

Одна из целей работы горячей линии — борьба с недостоверной информацией.

Добавим, ответы на интересующие вопросы можно также найти на официальном ресурсе правительства РФ «Объясняем. рф».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков встретился с главами городов и районов региона для первичного отчёта о ходе частичной мобилизации.