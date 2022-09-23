Доха, 23 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Правительство Катара реализует ряд инфраструктурных проектов, предназначенных для организации Чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Об этом 23 сентября сообщает New Arab со ссылкой на заявление государственной транспортной компании Катара.

Катар

По последним данным, в интересах мобильности болельщиков было закуплено 4000 автобусов, наняты девять тысяч водителей и две тысячи человек вспомогательного персонала, а также три тысячи человек оперативного персонала, который будет оказывать помощь с ориентированием болельщиков на местности.

Транспорт будет курсировать по 300 маршрутам в пределах развитой дорожной сети, которая ведет к различным стадионам, магазинам, туристическим районам и отелям.

В преддверии чемпионата, власти Катара провели моделирование различных ситуаций, которые могут возникнуть на стадионах в ходе проведения матчей ЧМ-2022.