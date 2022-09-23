Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга смогут получить ответы на свои вопросы по частичной мобилизации в телефонной службе «122». Об этом сообщили в Смольном.

Оператор колл-центра Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возможности службы, которая ранее была ориентирована на помощь заболевшим COVID-19, расширят по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Это необходимо для оперативного информирования о деталях мобилизации, а также для предотвращения распространения фейков. В последующем появится отдельный короткий номер по этому вопросу.

В правительстве Санкт-Петербурга также решили ответить на основные вопросы по призыву. Главный военный комиссар Петербурга Сергей Качковский пояснил, кто подпадает под частичную мобилизацию.

«По мобилизации будут призываться в первую очередь это граждане I категории: это солдаты и сержанты в возрасте до 35 лет и офицеры до 50», — заявил Качковский, добавив, что будут также учитывать наличие боевого опыта.

Напомним, что призывную комиссии по частичной мобилизации возглавил губернатор Петербурга. Он также поручил обеспечить социальным пакетом семьи тех, кто будет мобилизован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге соцпакетом планируют обеспечить семьи мобилизованных