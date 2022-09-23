Ярославль, , 11:44 — REGNUM Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал о том, что лишь четверть всех поступивших в вузы выпускников школ города остались учиться в Рыбинске. Свой пост он опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».

Студенты Irinazybina

«Подвели итоги вступительной кампании. Цифры не удивили — лишь четверть наших выпускников остались в Рыбинске. Они поступили в РГАТУ и профессиональные колледжи. Еще 30% выбрали ярославские вузы. 16% будут учиться в Москве и Санкт-Петербурге, 11% — в других регионах страны», — рассказал Рудаков.

Причём большинство медалистов, которых в этом году в Рыбинске 81, выбрали либо РГАТУ, либо вузы в Ярославле.

Глава города отметил, что техническое образование стало популярным — 37 процентов от всех выпускников выбрали именно его. Стать в будущем педагогами, экономистами и юристами решили 27%. Другими популярными направлениями стали — управление, транспорт, гуманитарные науки и искусство. А сам Дмитрий Рудаков подчеркнул, что Рыбинску нужен гуманитарный вуз и новые программы для РГАТУ, а также «заинтересованность промышленных предприятий, развитие молодёжной среды, социальной инфраструктуры». Он пообещал работать во всех этих направлениях.