Лишь четверть абитуриентов из Рыбинска остались в родном городе
Ярославль, 23 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал о том, что лишь четверть всех поступивших в вузы выпускников школ города остались учиться в Рыбинске. Свой пост он опубликовал на личной странице во «ВКонтакте».
Причём большинство медалистов, которых в этом году в Рыбинске 81, выбрали либо РГАТУ, либо вузы в Ярославле.
Глава города отметил, что техническое образование стало популярным — 37 процентов от всех выпускников выбрали именно его. Стать в будущем педагогами, экономистами и юристами решили 27%. Другими популярными направлениями стали — управление, транспорт, гуманитарные науки и искусство. А сам Дмитрий Рудаков подчеркнул, что Рыбинску нужен гуманитарный вуз и новые программы для РГАТУ, а также «заинтересованность промышленных предприятий, развитие молодёжной среды, социальной инфраструктуры». Он пообещал работать во всех этих направлениях.