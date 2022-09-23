Саратов, , 11:12 — REGNUM В правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения. С 23 сентября своих должностей лишаются пресс-секретарь губернатора и председатель контрольно-аналитического комитета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отставка

Согласно постановлению главы Саратовской области, с 23 сентября уволены председатель контрольно-аналитического комитета Саратовской области — Наталия Фоменкова.

С этой же даты освобождена от должности заместителя руководителя аппарата губернатора — начальника управления правительства области по взаимодействию со СМИ — пресс-службы губернатора области — Нина Попова. Ее преемственницей с 26 сентября назначена Диана Бурлаченко.

Причины увольнения не уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пост советник губернатора Саратовской области 15 сентября покинул Валерий Радаев. Он избран сенатором в Совет Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти. Решение о его назначении приняли 21 сентября депутаты Саратовской областной думы.

Читайте также: Экс-губернатор Саратовской области получил пост сенатора