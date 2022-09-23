Тбилиси, 23 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Тбилиси совершил вынужденную посадку самолет рейсом Баку — Батуми, сообщили 23 сентябяр в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways.

Juergen Lehle Самолёт Embraer E170

«Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9227 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку — Батуми, принял решение сесть в запасном аэропорту в Тбилиси», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самолет Embraer 190 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси в 09:40 (08:40 мск). Причиной стали плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми.