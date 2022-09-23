Москва, 23 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Россия вступила в фазу конкурентных рыночных отношений и прекрасно в них работает, независимо от того, как складываются ее отношения с зарубежными партнерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила профессор департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина, рассуждая о том, как в РФ развивается внутренняя конкуренция и как можно предотвратить монополизацию российской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«В настоящее время более корректен термин именно «предотвратить», поскольку полная монополизация российской экономики не произошла и не произойдет, — уверена Меркулина. — Россия вступила в фазу конкурентных рыночных отношений и прекрасно в них работает, независимо от того, как складываются ее отношения с зарубежными партнерами, принадлежащими к блоку санкционных стран. Что касается шагов предотвращения монополизации, то здесь акцент следует сделать на развитии малого и среднего предпринимательства, вернуться к тем временам, когда его поддержка была значимой, ощутимой для такого вида бизнеса».

По ее словам, налоговые льготы, субсидии, льготное кредитование, поддержка в прямой и косвенной формах — эти инструменты доказали свою эффективность и могут быть очень полезны в игре на опережение монополизации.

«Следует подкорректировать и юридический блок — внести ужесточающие правила в антимонопольное законодательство и сопряженные с ним сферы юрисдикции», — полагает Меркулина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в РФ развитию внутренней конкуренции мешает отсутствие эффективных механизмов поддержки инновационной деятельности.