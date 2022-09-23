Кишинёв, , 11:05 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» (ПДС), ставшая правящей, вместо борьбы с коррупцией борются с оппозицией. С таким заявлением выступил 22 сентября в парламенте республики депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вы (парламентское большинство — прим. ИА REGNUM) — катастрофа и напасть. Надеюсь, в один прекрасный день вас выгонят из этой страны», — сказал депутат.

По его мнению, власти не допустят расследований по резонансным делам, так как их представители якобы в них участвовали. Цырдя отметил, что, несмотря на громкие лозунги о борьбе с коррупцией, ПДС и Санду не вернули «ни одного лея из украденного миллиарда». Вместо этого были возбуждены уголовные дела против экс-президента страны Игоря Додона, его жены и матери.

Напомним, Додона задержали в мае, обвинив в ряде преступлений, в том числе в «измене» и «пассивной коррупции». Кроме того, после того как партия «Шор» начала проводить массовые акции протеста, было заведено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Её лидера, депутата парламента Марину Таубер арестовали в июле. После 54 дней содержания в СИЗО её перевели под домашний арест.

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