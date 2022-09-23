Магадан, , 11:04 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов, выступая 23 сентября на митинге «Своих не бросаем!», сказал, что будут ещё и другие референдумы по воссоединению территорий б. УССР с Россией, сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

Сергей Носов на митинге Правительство Магаданской области

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«Я думаю, это не последний референдум. Восстановление русского мира будет продолжено. Мы видим, понимаем, что в войну против нас развязали страны НАТО, Запада во главе с США. Кто, как не наш народ, знает, что такое война?! Сегодня от каждого из нас требуется мобилизация, прежде всего — внутренняя. От молодежи до пенсионеров мы — единый народ. Это единство поможет нам в нашей победе. Здесь, у себя на Колыме, вместе мы справимся с любыми проблемами», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 3 тыс. колымчан приняли участие в митинге «Своих не бросаем!» в поддержку жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей и начавшегося 23 сентября референдума по воссоединению территорий с Россией.