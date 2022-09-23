Париж, 23 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. С палубы корабля глава французского государства Эммануэль Макрон открывает «большое сооружение»: морскую ветровую электростанцию ​​​​Сен-Назер, которая полностью заработает к концу года, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Несмотря на споры, глава государства настолько гордится этим проектом, что хочет приумножить: к 2050 году Макрон планирует построить «около полусотни» морских ветровых электростанций мощностью 40 гигаватт. Франция планирует «в два раза быстрее» внедрять возобновляемые источники энергии.

Эммануэль Макрон пообещал лучше распределять экономические выгоды от проектов по возобновляемым источникам энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, среди секретных документов, изъятых ФБР у бывшего президента США Дональда Трампа, был обнаружен файл, касающийся президента Франции Эммануэля Макрона.