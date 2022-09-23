Балтимор, США, 23 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. По мнению профессора прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стива Хэнки, вероятность того, что США впадут в рецессию, гораздо выше, чем прогнозировалось ранее, как передает CNBC.

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Опрошенные ранее в сентябре экономисты заявили, что вероятность того, что США вступят в рецессию в течение следующих 12 месяцев, составляет 52%.

«Вероятность рецессии, на мой взгляд, гораздо выше 50% — я думаю, она составляет около 80%. Может быть, даже выше 80%, — сказал Хэнки 23 сентября в программе CNBC. — Если они [Федеральная резервная система США] продолжат количественное ужесточение и переведут темпы роста… на отрицательную территорию, это будет серьезная рецессия».

Ханке критически отозвался о неспособности ФРС справиться с инфляцией, управляя большой массой денег в американской экономике. По словам Хэнки, ФРС ищет «причины инфляции не там, где надо» и видит их «в чём угодно, кроме денежной массы».

«По сути дела, они с двойным и с тройным упорством твердят аргумент о том, что деньги не имеют отношения к экономической активности или не имеют крепкой связи с экономической активностью и инфляцией», — сказал Хэнки.