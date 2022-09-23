Ярославль, 23 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. На трассе Ярославль — Рыбинск установят ограждения от диких животных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Анастасия Дубрава ИА REGNUM Лось

Согласно проекту государственного контракта, на 24-м и 25-м километрах трассы появится защитный забор. Общая протяжённость ограждений — 809 метров. Сетка высотой не менее 2,4 метров будет стоять по правой и левой сторонам дороги.

Максимальная стоимость работ оценена в 3,5 млн рублей. Работы планируется завершить в этом году. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе участились случаи ДТП с лосями. Власти точечно решают эту проблему.