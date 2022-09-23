Москва, , 11:15 — REGNUM Российские десантники предотвратили попытку наступления бронетанковых подразделений ВСУ, видеокадры столкновения опубликовало Министерство обороны.

ВДВ Mil.ru

В наступление пошли две механизированные роты ВСУ при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин. Российские беспилотники своевременно обнаружили их манёвры. Подразделения ВДВ уничтожили свыше 120 военнослужащих ВСУ, бронированную технику и легкобронированные машины.

«Часть боевой техники ВСУ захвачена десантниками в качестве трофеев», — сообщили в Минобороны.

Ведомство распространило кадры, на которых колонна ВСУ движется по полю. Машины пытаются стрелять на ходу, в них попадают российские снаряды.

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