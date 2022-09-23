Луганск, 23 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики развернули оперативные штабы по безопасности для проведения референдума по воссоединению с Россией. Об этом сообщил 23 сентября начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

По его словам, тесное взаимодействие налажено с ЦИК, министерством госбезопасности и МЧС республики. К охране общественного порядка привлечены силы МВД, а также российские полицейские и росгвардейцы.

«Для координации их действий развёрнута деятельность оперативных штабов как в самом министерстве внутренних дел ЛНР, так и в каждом территориальном органе внутренних дел», — заявил Дрючин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу воссоединения с Россией.

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