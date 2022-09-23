Михайловка, Волгоградская область, 23 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Крытый ледовый каток с местами для зрителей появится в Михайловке Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации региона.

Http://www.muchampion.ru Каток

Новый спортивный объект построят в рамках программы развития округа. В здании крытого катках установят системы обогрева и охлаждения, вспомогательные и технические помещения. Ледовое поле будет размером 30 на 60 метров, предусмотрена и зрительная зона на 200 человек.

Каток встретит первых посетителей в 2024 году.