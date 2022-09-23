Вильнюс, , 10:57 — REGNUM Власти Литвы закрыли лагерь размещения нелегальных мигрантов из модульных конструкций, действовавший в городе Рукла Йонавского района. Об этом 23 сентября сообщил начальник центра Ирмантас Гудонавичюс.

Лагерь беженцев

«В контейнерном лагере осталось несколько десятков человек, которые будут переведены в стационарные помещения, а модульные конструкции предстоит демонтировать», — сказал он в эфире радио LRT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявил, что практика вытеснения в Белоруссию пытающихся проникнуть в Литву с территории этой страны нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которая в настоящее время реализуется на основе приказа главы МИД Литвы, должна быть закреплена на законодательном уровне.

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