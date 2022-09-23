Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Огнеборцы продолжают бороться с торфяным пожаром в деревне Седельниково под Екатеринбургом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

При тушении пожара задействованы 130 человек и 17 единиц техники, а также пожарный поезд Свердловской железной дороги. По данным ведомства, площадь очагов тления составляет 35 гектаров, угрозы населённым пунктам нет.

На месте торфяного пожара развёрнут штаб пожаротушения. Для мониторинга обстановки специалисты используют беспилотные авиационные системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торфяной пожар в деревне Седельниково стал причиной смога в Екатеринбурге.