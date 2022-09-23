Красногорск, 23 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Московской области начал действовать новый формат системы фиксации нарушений содержания территорий, сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья (ГУСТ).

Работник ЖКХ

Фиксации нарушений происходит при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическая система фиксации установлена в автомобили инспекторов ГУСТ. На данный момент в области курсирует шесть «умных» автомобилей, оснащенные системой интеллектуальной автоматической фиксации.

За первую декаду пилотного проекта в Подмосковье удалось зафиксировать более 14 тыс. нарушений в работе предприятий ЖКХ. Позже в систему будет добавлен фильтр по координатам, что поможет определить городские округа с наибольшим количеством замечаний в работе.

ИА REGNUM ранее сообщало, получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье станет проще.

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